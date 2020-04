"Les minions" un film qui donne la banane avec les voix de Marion Cotillard et Guillaume Canet

Depuis la nuit des temps, les Minions n’ont d’autre but que de servir le maître le plus moche et méchant qui soit. Dinosaures, hommes des cavernes, pharaon, vampires… ils sont passés d’un patron à l’autre, sans vraiment trouver chaussure à leur pied. Pour décrocher enfin le bon numéro et sauver son peuple, Kevin décide de quitter ses congénères. Et il leur promet qu’il ne reviendra pas avant d’avoir trouvé le méchant le plus abject que la terre ait porté. Stuart et Bob l’accompagnent dans cette longue et périlleuse quête. Les trois compagnons jettent bientôt leur dévolu sur la perfide Scarlet Overkill, un génie du crime.