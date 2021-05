Les médias de la RTBF se mobilisent pour lutter contre le cyberharcèlement

Le cyberharcèlement est un phénomène de société destructeur prenant de plus en plus d’ampleur. Personne n’est à l’abri des dangers d’internet : les faits tragiques relatés nous le prouvent. Parfois, un simple clic suffit pour humilier quelqu’un de façon rapide.

57 minutes pour appréhender l’épidémie de haine contre les femmes en ligne. Pour comprendre ses ressorts et ses effets. Pour voir comment la domination qui s’exerce dans la vie physique contre les minorités et les personnes minorisées trouve sur Internet un terrain de jeu inespéré .

Les inspecteurs des Brigades des Mineurs de la zone de police Bruxelles-Ouest ne font en rien un travail de police ordinaire. Ils sont dotés d’un contrôle exceptionnel pour ne pas craquer face à l’atteinte faite à l’innocence des enfants. Maltraitance, abus, viols, lorsque le mal se cache dans les rouages d’internet, leurs missions sont encore plus délicates. Un documentaire de Géraldine Levasseur et Clément Leenhardt.

"Sophie, divorcée et mère de deux enfants, voit sa vie basculer le jour où elle découvre que son nouveau compagnon a posté sur les réseaux sociaux des images d’une de leur nuit d’amour. Son procès met en lumière le calvaire d’une femme ordinaire, victime de cybercriminalité et les ravages sur ses enfants, ses proches, son travail . Mais en l’absence de preuves, va-t-on la croire ?"

Dans ce film documentaire, Olivier Delacroix recueille les témoignages de femmes de femmes et d’hommes qui ont fait face à des agressions virtuelles aux conséquences graves sur leur vie. Si, aujourd’hui, ils ont décidé de prendre la parole, c’est pour briser ce tabou et alerter sur ces violences .

Insultes, menaces, humiliations, le harcèlement en ligne est un véritable mal qui touche tout le monde. Une situation d’autant plus alarmante que les victimes ont souvent honte et vivent ce lynchage dans la solitude la plus totale .

Les documentaires "A Dark Place" et "Revenge Porn" seront disponibles sur Auvio à partir de ce 10 mai.

Tandis que le premier retrace les expériences de première main partagées par d’éminentes femmes journalistes victimes de violence en ligne et des experts dans les domaines des droits de l’homme du genre et de la liberté des médias un peu partout dans le monde, le second se penche sur l’impact du Revenge Porn (à savoir le partage d’images ou de vidéos explicites ou sexuelles sans consentement sur les victimes et les conséquences pour leurs agresseurs.

À l’ère du numérique, peut-on à nouveau partager des images intimes en toute sécurité ? C’est en tout cas ce à quoi tente de répondre le documentaire d’Angela Byrne.