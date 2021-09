Les mardis de la planète : la nouvelle émission sur l'environnement présentée par Gwenaëlle Dekegeleer sur la Une

On débute la série avec le documentaire " Incendies géants. Enquête sur un nouveau fléau" le mardi 07 septembre à 22h25 sur la Une. Ce programme est disponible en replay sur Auvio 30 jours !

A la tête de cette nouvelle case documentaire qui répond au besoin de protéger notre planète, on retrouve Gwenaëlle Dekegeleer chaque mardi soir jusqu’à la COP26. Elle proposera un éclairage sur les importants défis écologiques auxquels nous faisons face aujourd’hui mais aussi des pistes de solutions.

© Kari Greer/ USFS

Chaque année, 350 millions d'hectares, soit six fois la France, partent en fumée. Aux États-Unis, la surface brûlée annuelle a triplé. En Australie, la Nouvelle Galle du sud a été ravagée par des incendies qui ont duré plusieurs mois. Les forêts de la planète brûlent, menaçant nos habitations et nos vies, le climat et notre avenir. Face à cette catastrophe, comment réagir ?

Dans cette enquête planétaire, Cosima Dannoritzer part à la rencontre de pompiers, de scientifiques et d’experts du feu, de l'Europe à l'Indonésie en passant par les États-Unis et le Canada, et montre que la plupart des forêts du globe constituent de véritables "bombes à retardement", susceptibles de se déclencher à la moindre étincelle. Les cataclysmes auxquels nous assistons constitueraient les signes avant-coureurs de notre entrée dans une nouvelle ère, celle du "Pyrocène". "Il nous reste vingt ans pour réagir", estime Paul Hessburg, l'un des spécialistes mondiaux des feux de forêt. L'élément feu a pris le dessus sur l'Homme. Apprendre à vivre avec lui ou être réduit en cendres ? C'est là le dilemme du contemporain...