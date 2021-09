Les mardis de la planète : Inondations, une menace planétaire

© Tous droits réservés

Les inondations catastrophiques (New York, Bangladesh, Burma, Nouvelle Orléans), l'affaissement des sols, les aberrations urbaines, les épisodes climatiques extrêmes prolongent le combat millénaire de l'homme pour dompter la nature et assurer sa survie. Mais aussi, ils nous rappellent que notre rapport à la nature doit être repensé. Ce film documentaire, en forme d'enquête approfondie dans 4 villes (New York, Bangkok, Shanghaï, Tokyo), généralise le propos à la planète entière, et apporte des réponses scientifiques claires pour le spectateur. Sans être catastrophiste, il présente aussi des solutions déjà en cours ou projetées dans l'avenir (construction de barrages et digues artificiels ou naturels, résilience et réappropriations diverses des milieux naturels).