« Les femmes préfèrent en rire » : la nouvelle génération d’humoristes est féminine, féministe et engagée !

Harcèlement de rue, violences conjugales ou encore plaisir féminin… Sans tabou, une nouvelle génération d’humoristes et de stand-upeuses s’empare de tous ces sujets pour dénoncer les dominations en tous genres. Effrontées et insolentes, elles n’épargnent rien ni personne. Si l’humour est une arme, ces humoristes ont bien décidé de l’utiliser pour donner de la visibilité aux femmes.

Ces humoristes belges et françaises ce sont Nicole Ferroni, Constance, Roukiata Ouedraogo, Laura Domenge, Farah, Florence Mendez, Samia Orosemane, Tania Dutel, Alexandra Pizzagali et Blanche Gardin. Toutes ont en commun une liberté de pensée et de parole qui trouve ses racines dans un humour d’une désinvolture apparente et d’une révolte patente envers un système patriarcal.