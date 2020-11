"Les enquêtes de Vera": Clôture de la dixième saison ce samedi sur La Une !

Brenda Blethyn, l’actrice britannique qui incarne Vera, signe déjà la 10e saison de sa série Les enquêtes de Vera. Vous avez pu découvrir les 3 premiers épisodes de la saison sur La Une, c’est la finale ce samedi à 20h55 avec le 4e épisode : The Escape Tur.

Alan Wilmott, le riche PDG d’un groupe de sociétés de jeu, est abattu lorsqu’il surprend deux cambrioleurs qui menacent sa famille. Ce qui, à première vue, semble être une affaire réglée pour l’inspecteur Vera Stanhope et son équipe, s’avère rapidement plus compliqué. La victime était en effet un manager impitoyable et autoritaire, ce qui donne à ses employés et à ses clients un motif pour le meurtre…