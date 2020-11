"Les enfants de la collaboration": Une soirée exceptionnelle sur La Une !

La soirée commencera à 20h25 avec une coproduction documentaire inédite : Les enfants de la collaboration ! Celle-ci abordera un sujet tabou et donnera la parole à des enfants de la collaboration à Bruxelles, en Wallonie et dans les Cantons de l’Est. Vous pourrez y découvrir des archives inédites ainsi que des interviews , notamment du petit-fils de Léon Degrelle ou du fils de Renée Meunier, secrétaire de Rex .

La soirée se poursuivra à 21h55 avec un numéro spécial de À votre avis présenté par Sacha Daout qui aura pour sujet le futur de la démocratie en Belgique. Des invités d’exception seront présents sur le plateau pour débattre :

Les 6 présidents des partis francophones (CDH, DéFI, ECOLO, MR, PS, PTB) !

Michel Hermans, politologue à l’Université de Liège

Simon Desplanques, doctorant à l’Université Catholique de Louvain spécialisé en relations internationales

Benjamin Briard, chercheur au CRISP ( Centre de recherche et d’information socio-politiques)

Benoît Derenne, fondateur et directeur de la "Fondation pour les générations futures"

De nombreux thèmes seront abordés : La montée des extrémismes et du populisme, le danger des théories du complot et des fake news, la haine en ligne et tout ce qui met en péril la démocratie en Belgique. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer !