Les dépossédés : les paysans face à la crise alimentaire dans le monde

Les dépossédés de Matthieu Roy est un film brillant qui nous emmène aux quatre coins du globe pour comprendre les mécanismes politiques responsables de la crise alimentaire dans le monde.

Un documentaire à voir en exclusivité sur Auvio.

Le film s’ouvre sur une scène de vie ordinaire dans une ferme au Malawi. La caméra fixe nous offre le temps de l’immersion, offre au regard le laborieux quotidien des paysans. A travers des plans longs, nous ressentons le temps paysan, le temps de travail dans les champs, la dureté, la répétition.

Puis une rupture se fait, nous sommes à Genève, sur une terrasse du bâtiment de l’OMC où les décisions des politiques agricoles sont prises. Le contraste est saisissant.

Le film s’applique à revenir sur les causes de la crise alimentaire que connaît le monde aujourd’hui. Des entrevues avec des scientifiques, journalistes, sociologues, agronomes, paysans nous font découvrir les rouages des mécanismes économiques qui créent famines, exode rural, surendettements provoquant le suicide de certains fermiers désemparés.

Les entreprises transnationales et les lois de marchés ont poussé les paysans à transformer leurs cultures alimentaires en cultures commerciales les rendant incapables de subvenir à leurs propres besoins. Les fermiers ont perdu le contrôle de leurs terres devenant dépendants des grands groupes pour se procurer semences, engrais et pesticides. La monoculture et les produits chimiques ont détruit la fertilité des sols, diminuant le rendement des terres. Le système économique, tel qu’il est décrit dans ce documentaire, ne peut que cannibaliser les terres arables disponibles sur la planète. Le prochain territoire semble d’ailleurs déjà en être victime : l’Afrique.

Aux entretiens, des images de la vie quotidienne de paysans s’alternent. Ce procédé nous permet de respirer, de digérer les informations reçues tout en illustrant de façon concrète les conséquences des politiques de marchés. Comme pour rappeler que derrière les lois établies par les bureaucrates, il y a des enjeux humains et sociaux.

Un film nécessaire.