« Les Belges : Toujours la frite ! » de retour pour les vacances de Toussaint

Le programme né au printemps dernier est de retour. Chaque soir, pendant la semaine de Toussaint, Thibaut Roland et Armelle Gysen seront à retrouver en direct à 18h30 pour une plongée dans la vie chamboulée des Belges. Un quotidien vrai mais surtout rempli d’ondes positives et de réconfort. Entre témoignages, invités et informations, Les Belges : Toujours la frite ! vous accompagne avec le sourire depuis le fritkot pendant ces cinq jours de vacances si particulières. En dehors du quotidien à la maison, le monde ne s’arrête pas de tourner... La frite non plus. Un tour d’horizon des actualités fortes du jour passé en revue ainsi qu’un zapping de Mister Frite pour éplucher l’info sont au programme.

Avec vous et vos familles

Plus que jamais, Thibaut, Armelle et tous les invités de La Frite accompagnent les Belges chez eux. Au cœur du programme, les héros du quotidien auront une place d’honneur. Parce qu’après 22h la vie continue, chaque soir un métier de première ligne sera mis en avant en direct. La frite sera aussi avec vous, dans votre salon, au travers de familles qui feront vivre leur routine en vidéo et réagiront en direct pendant l’émission. Une interactivité encore plus grande sera en place tout au long du programme grâce à une connexion direct avec vous via WhatsApp.

Des invités tout au long de cette semaine

Chaque jour, autour d’un bon cornet de frites, à distance respectée évidemment, une figure bien connue en Belgique viendra rencontrer Thibaut Roland pour une interview mais aussi pour partager un moment avec vous. Du monde culturel, politique ou même sportif, l’invité.e donnera son regard sur l’actualité mais aussi son avis et ses conseils pour les familles qui regardent à la maison. L’intimité sera aussi au rendez-vous avec une image forte et personnelle que l’invité.e aura sélectionnée. Une façon de connaitre plus profondément la personne et d’aborder son expérience personnelle de la situation, toujours avec une note d’optimisme et d’espoir.

Un moment de détente bien mérité

Puisque l’objectif est avant tout d’être avec vous et partager la frite sur les visages des Belges, des séquences de bons moments détente sont aussi de la partie. D’un côté, le public peut partager sa dose de bonne humeur via la messagerie de l’émission et d’un autre, Freddy Tougaux vous fera voyager en chanson avec tout l’humour qu’on lui connait.



Émotion, rires et proximité, voilà donc la sauce des Belges : Toujours la frite ! à retrouver du 2 au 6 novembre à 18h30 sur La Une en télé et à n’importe quel moment sur les réseaux de la RTBF. Rémy Nakhla.