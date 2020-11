Les Belges du bout du Monde 2020 : Zanzibar avec Fleur de Meeus !

En radio et en télévision, au détour de parcours qui font rêver ou réfléchir, Adrien Joveneau partage, depuis 30 ans ses rencontres avec des compatriotes passionnés qui ont choisi de s’expatrier aux 4 coins du monde.

Cette année, ce seront des Belges de Zanzibar, de Corse, du Portugal, du Laos, d’Auvergne, de Sicile, d’Espagne et du Vietnam qui dévoileront leurs projets devant le micro et la caméra.

Zanzibar est une ville portuaire, baignée par l’océan Indien, dont le cœur ancestral, Stone Town est le joyau. Nous y retrouvons Fleur de Meeus dont le parcours est aussi surprenant que l’île qui l’accueille depuis bientôt 7 ans. En compagnie de cette maman au cœur d’or, engagée dans diverses causes, nous découvrons une partie de l’archipel et ses innombrables influences culturelles. Nous en profitons pour visiter le très réputé marché aux épices et découvrir les rues de cette ville inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.