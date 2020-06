Les 60 ans de l’indépendance du Congo : un évènement diffusé sur toutes les plateformes

Né de l’appel à projets lancé par la RTBF et son média urbain TARMAC, le podcast Diasporama marque le coup d’envoi d’une programmation dédiée aux 60 ans de l’indépendance de la RDC sur les différents médias de la RTBF. Présenté par Selemani Djemba, une jeune étudiante 100% congolaise et 100% liégeoise, Diasporama donne la parole à des jeunes de 16 à 24 ans issus de la diaspora congolaise. En dix épisodes de vingt minutes chacun, ce podcast brosse un portrait contemporain de la relation qu’entretiennent ces jeunes avec leurs origines et des influences de celle-ci sur leur quotidien. Un podcast franc et positif, diffusé à raison de 2 épisodes par semaine dès ce vendredi 29 mai jusqu’au 30 juin, date anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo. À écouter sur Auvio, Tarmac et les applications de podcasts.