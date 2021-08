"Le Vent de la liberté": un thriller historique inédit sur La Trois

En septembre 1979, 10 ans avant la chute du mur de Berlin, en pleine guerre froide, un vrai fait divers invraisemblable s’est produit en Allemagne de l’Est : 2 familles ont construit une montgolfière pour fuir à l’Ouest. Le réalisateur, Michal Herbig, a voulu porter cette histoire à l’écran, et en faire, non pas un film politique, mais plutôt un thriller haletant à voir en famille.

Le contexte politique de l’époque, à savoir la surveillance oppressante de la Stasi (la police politique de l’Allemagne de l’Est), la propagande communiste, la délation mise en place par le régime, mais aussi le rationnement des produits alimentaires, Le Vent de la Liberté vous le fera inévitablement comprendre, mais le cœur du film est bel et bien basé sur cette incroyable histoire vraie : la fabrication secrète du ballon dans la crainte permanente du régime jusqu’à l’évasion tellement risquée de ces 2 familles pour tenter de passer la frontière.

Michaël Herbig est d’abord une personnalité populaire à la radio et à la télé allemandes avant de devenir acteur et réalisateur. Au Parisien, il confiait en 2019 : "Cela faisait longtemps que je voulais réaliser un thriller. Je me suis dit que cette aventure ferait un excellent sujet". Mais, problème, l’histoire a déjà donné lieu à un film hollywoodien produit par Disney en 1982, La Nuit de l’évasion, avec John Hurt. Il réalise que les "vraies" familles ont intégralement cédé leurs droits à Disney, cherche à contacter la compagnie américaine durant 2 ans pour finalement racheter les droits au prix fort.

Quant à la véracité de l’histoire :"Tout est très fidèle à la réalité, sauf la poursuite de la montgolfière par des hélicoptères de la Stasi, qui visait à ce que le public ressente la paranoïa des deux familles… Et sauf l’histoire d’amour du fils adolescent, que j’ai imaginée parce que je voulais que ce film soit vu par les jeunes générations. Le nazisme est évidemment très enseigné à l’école, mais la Guerre Froide, c’est souvent de la science-fiction pour les collégiens." Et il faut bien avouer qu’il a raison !

Si le propos est bel et bien politique, l’angle du thriller à suspens est vraiment bien vu de la part du réalisateur et permettra judicieusement de plonger – notamment les plus jeunes – dans ce contexte historico-politique souvent rebutant.

Et Michael Herbig de rappeler, au début du film, qu’entre 1976 et 1988, près de 40.000 citoyens allemands ont voulu fuir l’Allemagne de l’Est. Et près de 500 d’entre eux sont morts à la frontière en tentant de passer à l’ouest, qualifiés de traîtres par la RDA.

Ne manquez pas Le Vent de la liberté ce 7 septembre à 20h35 sur La Trois.