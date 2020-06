Le soleil de Majorque dans votre série policière de l’après-midi sur La Une

Interprétée par des acteurs peu connus (Elen Rhys et Julian Looman), l’histoire reste attachante et va au-delà du récit policier. Julian nous raconte : “Il ne s’agit pas uniquement d’histoires de crime, mais aussi d’une relation entre deux êtres. Je pense que c’est ce qui va accrocher le public : on voit les rapports entre Max et Miranda se développer, mais on ne sait pas jusqu’où ceux-ci vont les mener… Il y a cette question : " Vont-ils ou pas ? " tout au long qui renforce le suspense. On suit l’évolution de leur relation au fur et à mesure, mais pour découvrir ce qu’il se passe entre eux, il faut le mériter et regarder les épisodes du premier jusqu’au dernier !” déclare-t-il dans une interview accordée au magazine Ciné Télé Revue.