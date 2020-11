Le silence des Belges : un pays à l’arrêt mais uni

A la suite des dernières mesures, beaucoup de secteurs d’activités ont dû fermer leurs portes, placer leur vie professionnelle sur pause. Cette période vous touche tous, mais ensemble, les Belges sont plus forts. Au travers d’images qui parlent d’elles-mêmes, "Le silence des Belges" plonge au cœur de ces moments pour les traverser ensemble.

Au premier jour de fermeture des commerces non-essentiels, il était important de remettre de la lumière sur ceux qui viennent de devoir l’éteindre. Un silence flotte aux quatre coins du pays. En une minute, la frite adresse son soutien avec vous à toutes celles et ceux qui attendent de pouvoir redonner de la vie et de la joie à la Belgique.

Dans cette première séquence, le calme a régné dans des lieux très différents, de Charleroi à Liège en passant par Louvain-la-Neuve, tous sont ensemble malgré l’éloignement. Les secteurs qui n’ont habituellement pas grand-chose en commun se retrouvent là sous la même ambiance. Du milieu culturel avec par exemple le théâtre de Liège vide d’applaudissements au magasin de chaussures Inko à Louvain-la-Neuve qui éteint une dernière fois la lumière ce mois-ci, chaque personne compte. Malgré le fait que ces commerces ont été réduits au silence, certains très récemment et d’autres depuis déjà trop longtemps, les images restent fortes.

Secteur après secteur, salles, événements, horeca et maintenant magasins ainsi que salons de coiffure et instituts de beauté, tous ont fermé leurs portes. Aussi dures que soient les mesures, chaque Belge doit maintenant suivre les règles pour redonner du son un peu partout dans le pays. Ensemble nous sommes plus forts.

Alors vous aussi, si vous avez envie de partager une image forte qui parle plus que de nombreuses paroles, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse frite@rtbf.be.

Rémy Nakhla.