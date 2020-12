"Joe Dassin, le roman de sa vie" : retour sur le destin singulier de l'icône de la chanson française

A l'occasion des 40 ans du décès de Joe Dassin, Joëlle Scoriels et Bruno Bruno Tummers reviennent sur le parcours de cet artiste qui reste une icône de la chanson française. Impossible en effet d’oublier “L’Eté indien ", " L'Amérique " ou " Et si tu n'existais pas " ! Mais derrière le sourire ravageur du chanteur se cache aussi un homme plus sombre et torturé. Portrait d'un homme et d'un artiste complexe...

A travers des images d'archives, souvent inédites, et des témoignages de ses proches, retour sur le destin singulier de l'icône de la chanson française, Joe Dassin, qui a disparu en 1980 à l'âge de 41 ans. L'artiste était un homme à deux facettes, à la fois complexe et passionnant. Avec près de 25 millions de disques vendus et des titres intemporels, simples et accrocheurs, comme "L'Eté indien", "L'Amérique", "Si tu n'existais pas", le chanteur en costume blanc et au sourire ravageur séduit le public. Mais derrière cette image se cache un homme torturé au comportement extrême, une situation qui n'est pas étrangère à sa mort prématurée. En liant ces deux côtés de sa personnalité, ce documentaire propose un portrait entre raison et déraison de cet artiste attachant.

Un documentaire de Pascal Forneri à voir ou revoir le samedi 26 décembre à 21h15 sur la Une