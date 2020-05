"Le plus haut niveau", au cœur de l'élite musicale canadienne

Cette année le Concours Reine Elisabeth de piano 2020 ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Pour pallier ce rendez-vous annuel incontournable découvrez sans tarder le documentaire " Le plus haut niveau " de John Bolton en exclusivité sur Auvio.

"Le plus haut niveau" suit pendant deux mois les répétitions et la tournée pancanadienne des 100 musiciens qui composent l’Orchestre national des jeunes du Canada. Intégré à l’orchestre pendant toute cette période, le réalisateur John Bolton nous offre un point de vue privilégié sur ces jeunes qui reçoivent leur formation aux côtés de certains des meilleurs musiciens du pays.

Le réalisateur nous emmène dans les coulisses de l’orchestre national des jeunes du Canada qui s’exerce sans relâche avant de partir pour une tournée de presque un mois à travers le Canada et les Etats-Unis. Cet orchestre regroupant les meilleurs étudiants musiciens a la particularité d’exister uniquement pour une seule tournée. Un des défis est alors de créer une harmonie, une justesse du jeu en un temps très court. On observe les répétitions de ces prodiges de la musique qui pratiquent leur instrument depuis le plus jeune âge.

John Bolton a capturé la passion et le dévouement de ces étudiants qui s’engagent dans les arts pour en faire leur métier. Il nous emmène en immersion des répétitions intensives illustrant la détermination, la précision, la technique et l’exigence de ces jeunes étudiants. Le plus délicat semble être de parvenir à transmettre l’émotion d’œuvres classiques tel que " Mort et transfiguration " de Strauss.

Ce documentaire réjouissant nous transmet l’expérience collective de jeunes musiciens qui viennent de divers horizons pour être unis par leur amour commun pour la musique et qui ont tous pour objectif d’atteindre le plus haut niveau.