Le personnage de Robocop rejoint le jeu vidéo Mortal Kombat 11

Il n’est pas rare que les jeux vidéos se déclinent en films et inversement. Les producteurs utilisent l’univers de l’un ou de l’autre pour toucher et faire plaisir aux fans. C’est le cas de "Mortal Kombat 11" édité par Warner Bros, le jeu vidéo a ajouté Robocop à sa collection de personnages venant du film du même nom.

"Alex Murphy était un policier consciencieux brutalement exécuté par un gang local. Ramené à la vie via la technologie de l’OCP, Murphy devint RoboCop, un policier cybernétique très avancé conçu pour faire respecter la loi et protéger l’innocent. En entrant dans l’univers de Mortal Kombat, RoboCop a reçu des améliorations et est prêt à servir le public en appréhendant les Kombattants qui se dressent sur son chemin".

Très semblable à l’univers de la saga des années 80-90, le jeu vidéo propose un personnage fidèle à l’agent Alex Murphy, transformé en cyborg pour des aventures futuristes.