Le monde merveilleux des chiots et des chatons, c'est irrésistible!

Cette série révèle ce que c'est qu'être un chiot ou un chaton pendant la première année de leur vie, l'année la plus importante et la plus innovatrice. Observez le monde à travers leurs yeux et vous découvrirez bientôt que sous chaque joli museau se cache un monde plein de drame, d'amour, d'apprentissage et de courage.

Grâce à des appareils de prises de vues dernier cri, à une technologie de suivi et à des balises audio, cette série captivante montrera à coup sûr un aspect inédit de vos animaux de compagnie favoris. Les épreuves, les aventures et les succès de ces adorables créatures sauront captiver et ravir les téléspectateurs de tous les âges.