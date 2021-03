Le jardin intérieur de la gare maritime à Tour & Taxis

Quelle transformation ! Voici un jardin alors qu’au siècle dernier, on entrait ici dans le vacarme des mouvements du millier de wagons de marchandises, chargés et déchargés quotidiennement par une nuée de manutentionnaires. La réhabilitation de l’ancienne gare maritime se termine et le public peut découvrir une réalisation exceptionnelle. De part et d’autre de la structure historique de verre et d’acier, s’étire un complexe de bureaux et de commerces construit en bois, dans une optique durable, avec 10.000 panneaux photovoltaïques sur les toits et un chauffage géodésique.