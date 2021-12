Le grand bêtisier présenté par Fanny Jandrain et Pierre Kroll pour votre soirée du 1er janvier

En cette fin d’année, Fanny Jandrain vous invite à vous tordre de rire en visionnant les moments de télé les plus drôles de l’année. Savourez en famille ce délicieux cocktail de chutes, de fous rires, de surprises et d’imprévus. Fanny orchestrera la soirée depuis les jardins de véritables fans de Noël qui décorent et illuminent la devanture de leur maison avec des installations exceptionnelles.

Il y a 5 ans que le caricaturiste de presse Pierre Kroll faisait ses débuts sur nos planches avec l’autobiographique Kroll en scène.

Depuis, Pierre a foulé de nombreuses scènes, conquit un large public et a pris goût… à la scène ! C’est donc naturellement qu’il revient nous faire " sa revue " et se met sur son 31 pour revisiter l’année avec l’impertinence et l’ironie parfois mordante qu’on lui connaît. Il diffusera ses dessins les plus percutants mais pas que… puisqu’il dévoilera ceux refusés par les rédactions et réalisera l’une ou l’autre caricature qu’il n’a pas osé livrer au public ! Sans compter qu’il nous projettera aussi dans le futur, imaginant ceux et celles qui marqueront l’année 2022 ! Accompagné d’un musicien, entouré d’invités en présentiel ou en vidéo, Kroll fera de cette soirée un de nos moments festifs de fin 2021.

Nouvelle diffusion le samedi 8/01 sur La Une à 17h45.

Pour savoir tous nos programmes en cette période de fêtes :

Les fêtes de Noël avec la RTBF : tous nos programmes