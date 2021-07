"Le goût des merveilles" : une comédie romantique avec Virginie Efira et Benjamin Lavernhe

Amour et douceur ce mardi soir sur La Une avec Le goût des merveilles, le sixième long-métrage d’Eric Besnard qui nous emmène en Provence. C’est là que Louise et Pierre, deux êtres résolument différents, vont se rencontrer… À découvrir ce mardi 20 juillet à 20h20 sur La Une, et en replay sur Auvio pendant 30 jours.

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants après la mort de son mari, et essaie tant bien que mal de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle percute un inconnu avec sa voiture. L’homme, un autiste Asperger, se révèle vite différent de la plupart des gens. Sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille…