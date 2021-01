"Le crime lui va si bien" : trois choses à savoir sur Claudia Tagbo

Dans cette "comédie policière rurale" , Claudia Tagbo tient le rôle de Gaby Molina, une capitaine de police solitaire et déterminée. Loin de la capitale, Gaby vit dans une ferme ayant appartenu à sa famille et arrondit ses fins de mois difficiles à l’aide de petits jobs et d’un drôle de trafic. Son quotidien est bouleversé lorsqu’on lui impose de travailler en binôme avec une nouvelle venue : Céline Richer (Hélène Seuzaret), une jeune lieutenante fraîchement débarquée de Paris. Ce drôle de tandem est propice à pas mal de situations gênantes et hilarantes. On connaît Tagbo pour son stand-up, ses comédies et sa participation à de nombreuses émissions françaises. Mais saviez-vous que…

Lors d'un enterrement auquel assiste le capitaine de police Gaby Molina, on trouve dans le caveau le cadavre d'une jeune femme dissimulé dans un sac poubelle ! Qui est la victime et pourquoi a-t-elle été cachée dans ce caveau ? Gaby va découvrir assez vite que l'homme que l'on enterre et cette jeune femme ont tous deux un lien avec un château des alentours. Avec l'assistance de son binôme, le lieutenant Céline Richer avec qui elle cohabite non sans heurts, Gaby se lance dans une enquête qui va la mettre aux prises avec une bien curieuse famille de châtelains...

Le crime lui va si bien - Un caveau pour deux - 07/01/2021

C’est ce qu’elle a expliqué lors de sa participation à La Bande Originale sur France Inter vendredi dernier. "Quand on m’a proposé ce rôle, on m’a aussi dit que je pouvais en faire ce que je voulais, que je pouvais m’amuser et que le champ était ouvert. (…) Dans le pilote, il y avait un peu de vannes, mais je trouvais qu’on pouvait aller un peu plus loin donc j’ai lâché le style comme on dit, et ils ont accepté. Les vannes ont été validées". Cette casquette d’autrice s’est par contre arrêtée à la porte de la salle de montage. "Pour la suite j’ai laissé le choix au réalisateur. En salle de montage, est-ce qu’il rigole ou pas ? Ça, on le sait quand on arrive à la cantine et que le monteur nous dit : ‘Oh vraiment ça c’était drôle’ ; et là tu te dis : ‘Ok ça marche’".