"Le crime lui va si bien" : deux nouveaux épisodes tragi-comiques avec Claudia Tagbo

La capitaine Gaby Molina et la lieutenante Céline Richer reprennent du service les 7 et 14 janvier sur La Une. Au programme : deux épisodes de 90 minutes dans lesquels les deux enquêtrices aux caractères bien trempés devront élucider deux nouvelles affaires criminelles.

Après le succès de son premier épisode, Le crime lui va si bien a rapidement été reconduit pour deux nouveaux épisodes tournés dans la région d’Angoulême en octobre dernier. Cette "comédie policière rurale", d’après les termes de son réalisateur Stéphane Kappes, met en scène Claudia Tagbo dans la peau de Gaby Molina, une capitaine de police solitaire et déterminée. Loin de la capitale, Gaby vit dans une ferme ayant appartenu à sa famille et arrondit ses fins de mois difficiles à l’aide de petits jobs et d’un drôle de trafic.

Une flic fauchée, voilà un aspect qui a bien plu à la comédienne Claudia Tagbo : "C’est ce qui se passe dans notre société actuellement. À partir du 15 du mois, il y a des gens qui n’ont plus rien sur leur compte en banque. Et donc on se débrouille. Je trouvais ça bien de la part des auteurs d’intégrer des petites choses comme ça qui amènent une couleur en plus au personnage", explique-t-elle lors d’une interview à France 2.