“Le confinement c’est une espèce de parenthèse dans nos vies” confie le présentateur du JT Laurent Mathieu

Laurent Mathieu est bien conscient qu’il a plus facile de vivre ce confinement que d’autres comme il n’a pas d’enfants à la maison et qu’il possède beaucoup de passions. Selon lui nous ne sommes pas tous égaux face à cette situation. “Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un jardin. Je pense que c’est plus facile d’être confiné pour certains que pour d’autres. Malgré tout, il faut essayer de voir ce que le confinement peut nous apporter. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, je pense que le confinement permet de faire des choses qu’on n’avait pas le temps de faire avant. De prendre du temps pour soi, ou pour sa famille si elle est confinée avec nous."

On passe notre vie à dire qu’on a le temps de rien et que tout va trop vite. Ici c’est une espèce de parenthèse dans nos vies je trouve. Il faut essayer de voir ce que ça peut nous apporter et moins se concentrer sur les choses difficiles.. comme le fait qu’on est éloigné de nos proches.