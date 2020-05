Laurent Mathieu revient pour #Investigation… sur YouTube

L’objectif est double : tout d’abord, proposer une version plus courte, et présentée selon les codes de YouTube, des sujets de l’émission qui s’y prêtent le mieux, en accord et en co-construction avec le journaliste auteur de l’enquête. Ensuite, dans certains cas, #Investigation proposera des enquêtes qui ne seront pas diffusées sur La Une, mais uniquement sur YouTube. Dans les deux cas, le but est de renforcer la présence de l’émission sur toutes les plateformes, pour informer aussi le public de YouTube et particulièrement les jeunes adultes, qui s’informent de plus en plus par ce canal.

En ce qui concerne le format, les enquêtes oscilleront autour de 15 minutes, pour un format d’investigation condensé tout en se laissant le temps d’aller en profondeur et en détail. Les séquences de reportage alterneront avec des plateaux dont le visage sera donc Laurent Mathieu, dans un studio aménagé pour l’occasion, en recyclant un ancien local inutilisé.