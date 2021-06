"Laissez-moi rire" votre nouveau rendez-vous avec l’humour 100% belge, sur AUVIO !

Le Festival du Rire de Rochefort fête ses 40 ans et met à l’honneur 25 artistes belges avec 25 rendez-vous d’humour , à découvrir chaque semaine durant l’été, en exclusivité sur Auvio !

De grands noms de l’humour francophone et amoureux des mots, ont ensuite été à l’affiche du Festival, comme, Michel Leeb, Pierre Desproges, Popeck, Annie Cordy, Jean-Marie Bigard, Bruno Coppens, Stéphane Steeman, Jean Roucas, François Pirette, Michel Boujenah, Les Frères Taloche, Anthony Kavanagh, Anne Roumanoff, Pierre Perret, Gad Elmaleh, Dany Boon, Franck Dubosc, et bien d’autres !

Une image souriante qu’elle véhicule chaque jour pendant la période du Festival et tout au long de l’année.

Tout a démarré en 1981, le Festival à l’époque ne durait alors que quatre jours. Aujourd’hui, c’est une institution qui s’étale sur trois semaines. L’événement a depuis toutes ces années, acquis une renommée internationale incontestable et Rochefort est désormais reconnue comme la capitale universelle du rire.

Fournisseur de sourires depuis maintenant 40 ans, le Festival du Rire de Rochefort est le plus vieux festival du rire de la Francophonie ! Un événement clef annuel, un temps fort incontournable et indispensable qui confère à la ville de Rochefort une identité culturelle européenne "souriante".

Alex Vizorek, Olivier Laurent, Funky Fab, Pierre Theunis et Betty la Ferrara, Sofia Syko, Rudy Goddin, Félix Radu, Vincent Pagé, Martin Charlier, Carole Matagne, Freddy Tougaux, Etienne Serck, Fabian Lecastel, Isabelle Hauben, Isabelle Innocente, Les Indésirables, Bruno Coppens, Elastic & Francesca , Antoine Donneaux, Okidok, Youri Garfinkiel, Denis Richir, Angel Ramos Sanchez, Joseph Collard et bien sûr, Elliot Jenicot présentateur de ces rendez-vous, mais artiste avant tout.

Dès ce lundi 5 juillet, Auvio vous propose 25 rendez-vous d'humour, présentés par Elliot Jenicot, composés de sketchs sur scène, de moments d'échanges, d'interviews décalées et de beaucoup, beaucoup d'humour!

Depuis 1981, une multitude d'artistes ont foulé les planches du Centre Culturel des Roches, en plein coeur de la ville. Patrick Sébastien, Sim, Pierre Tchernia, Roland Magdane, ou encore Monsieur Zygo ont participé à la première édition. Découvrez quelques-uns de ces artistes, dans cette rétrospective, non exhaustive, du Festival.

Plus récemment, la nouvelle génération de l’humour a pris le relais parmi les ténors du Festival, comme Artus, Laura Laune, Farah, Manon Lepomme, Kody, Marc-Antoine Le Bret, Gérémy Crédeville, Fabian Le Castel, Kevin et Tom, etc.

Chaque année, de nouveaux talents ont également été révélés grâce au Festival, comme l’inimitable Marc Herman qui a remporté le 1er "Tremplin du Rire", en 1981.

D’autres lauréats sont devenus de véritables stars aujourd’hui : Yolande Moreau (1982), Tex et Dany Boon (1993), Renaud Rutten (1997), Virginie Hocq (2003), Gaspard Proust (2009), ou encore Alex Vizorek (2010) et plus récemment, Laura Laune (2014).

Ce concours récompense des artistes dans plusieurs catégories, à commencer par le Grand Prix, le Prix du Public, le Prix des jeunes, le Prix de la Presse, le Prix des Cabarets, le Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou encore le Prix Raymond Devos, qui récompense un artiste "dont l’œuvre ou l’action contribue au progrès de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion".

(Plus récemment, pour rendre hommage à Raymond Errera, attaché de presse du Festival depuis le début de celui-ci, le Prix de la Presse a été rebaptisé à son nom)

Il faut dire que Raymond Devos est une figure chère au Festival, et plus globalement, à la ville de Rochefort (une affection représentée aussi par la statue à son effigie). Un amour réciproque puisque l’artiste parlait souvent du Festival avec bonheur et y a passé de très bons moments sur scène.

En 1995, la salle du Centre Culturel des Roche a d’ailleurs été rebaptisée Raymond Devos en hommage à ce maître de l’humour.