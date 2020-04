Laetitia Milot et Philippe Bas : leur belle complicité sur le tournage de "Coup de foudre à Bora Bora" (photos)

La collection de comédies romantiques "Coup de foudre à…" poursuit ses love stories et cette fois-ci c’est Laetitia Milot et Philippe Bas qui ont eu le bonheur de tourner ensemble. Visiblement très proches sur le tournage, les deux acteurs nous ont offert leurs plus beaux clichés !

Au placard les écharpes et les doudounes ! Un microclimat tropical s'installe sur La Une le temps d'une soirée... Le mardi 14 avril, Laetitia Milot et Philippe Bas vous embarquent à Tahiti avec le téléfilm "Coup de foudre à Bora Bora", de quoi réchauffer les cœurs...

Après l'avoir retrouver dans la dixième saison de "Profilage", le comédien vous attend dans un rôle aux antipodes du Commandant Rocher. Au côté de la courageuse maman, il interprète un guide spécialiste de l'île qui vous fera découvrir ses merveilles...