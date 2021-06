La story de Patrick Bruel, le portrait du chanteur à découvrir sur La Une

Entre souvenirs intimes, images inédites et témoignages de ses proches, découvrez l’histoire particulière du chanteur aux 35 années de carrière ce lundi 28 juin sur La Une.

Depuis trente-cinq ans, le chanteur et acteur Patrick Bruel compte parmi les personnalités les plus populaires de l’Hexagone. Seul dans une salle de cinéma et en toute sincérité, l’artiste commente les grandes étapes de sa carrière. Celle-ci débute alors qu’il n’a que 20 ans, en 1979, avec son premier rôle au cinéma dans Le Coup de sirocco.