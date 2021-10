La "story" de Goldman : une soirée anniversaire pour ses 70 ans!

Jean-Jacques Goldman l’artiste mystérieux, qui combine discrétion et notoriété fête ses 70 ans ce 11 octobre.

La Une et Vivacité fêtent Jean-Jacques Goldman !

Le vendredi 8 octobre, Bruno Tummers reviendra sur les débuts de l’artiste dans Le 6/8 sur La Une.

Le lendemain, samedi 9 octobre, VivaCité fêtera Jean-Jacques Goldman dès 15h dans Yes Week-End. Nous vous dévoilerons nos plus belles archives. Retrouvez Jean-Jacques Goldman en interview et avec ses plus grands tubes.

Enfin, le même samedi, La Une consacrera une soirée à cet artiste discret et engagé, auteur-compositeur de talent, très populaire et aimé du public, qui vit désormais loin des caméras. Cette soirée commencera à 20h55.

Auteur, compositeur et interprète, il est l’artiste qui préfère s’abstenir de commenter ses œuvres tant il estime qu’elles parlent d’elles-mêmes. L’effacement est son mode de vie, lui qui est parti vivre dans l’anonymat en Angleterre, mais, malgré tout, il existe toujours dans nos vies.

Pourquoi sa musique nous touche-t-elle autant ? Quelle est la base de ses propos ? A travers une galerie d’intervenants très éclectique, du comédien Manu Payet aux Frangines, en passant par son ami de toujours Michael Jones, les membres de son fan-club, un magistrat ou encore la rabbine Delphine Horvilleur, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont été marqués par ses chansons. Des moments touchants, drôles et pleins de sincérité.

Ne ratez pas ces séquences pleines d’émotions ce samedi 9 octobre à 20h55 sur la Une.