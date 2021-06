La story de Francis Cabrel, un nouveau portrait à découvrir sur La Une

Après avoir découvert La Story de Bruel ce lundi 28 juin, La Une vous invite à redécouvrir la carrière exceptionnelle de Francis Cabrel ce lundi 5 juillet. Jamais à la mode mais jamais démodé, cet artiste traverse le temps, avec des chansons bien connues du grand public. Retour sur la carrière de l’homme d’Astaffort à travers le regard de ses proches, d’autres artistes mais aussi d’anonymes qui partagent leurs souvenirs…

Avec près de 25 millions d’albums vendus en 40 ans de carrière, Francis Cabrel est une figure incontournable de la chanson française. À l’occasion des 25 ans de la sortie de son album Samedi soir sur la Terre, le documentaire revient sur son parcours et les raisons du succès de ses plus grands tubes, de Sarbacane à Je l’aime à mourir, en passant par Petite Marie. Alors que des anonymes partagent leurs souvenirs, des proches et des artistes comme Céline Dion, Michael Jones, Dave, Dick Rivers et Nolwenn Leroy, témoignent.