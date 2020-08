La série documentaire "Hors de contrôle" se penche sur la catastrophe nucléaire de Fukushima

"Hors de contrôle : Fukushima" à voir le mercredi 12 août sur la Deux à 23h10 et à revoir sur Auvio

La vague atteint plus de 30 mètres par endroits et ravage près de 600 km de côtes détruisant tout sur son passage. La centrale nucléaire de Fukushima , située à 145 km de l'épicentre, est frappée de plein fouet. Le système de refroidissement est endommagé. La surchauffe des réacteurs est incontrôlable. Privés d'électricité, les ouvriers restés sur place n'ont presque aucun moyen d'agir. La catastrophe nucléaire est inévitable. Trois réacteurs explosent relâchant des quantités massives d'éléments radioactifs.

Le 11 mars 2011 à 14h46 , le Japon est secoué par le plus important séisme de son histoire . 51 minutes plus tard, un tsunami provoqué par le tremblement de terre déferle sur la côte.

C'est la plus importante catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Comment, le 11 mars 2011, le Japon, symbole de modernité et de haute technologie, a-t-il pu basculer dans un scénario aussi terrifiant ? Hors de contrôle revient sur ces événements tragiques.

La série documentaire Hors de contrôle :

Hors de contrôle offre un regard détaillé sur les plus importants désastres de notre ère (Tchernobyl, le World Trade Center, l’amerrissage sur la Hudson River, …) en mélangeant des interviews exclusives de témoins et d’experts reconnus avec des animations 3D inédites. L'objectif : déchiffrer ce qu’il s’est réellement passé d’un point de vue technique et scientifique.