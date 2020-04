La RTBF rend hommage à Jacques De Decker

Pour moi, la Belgitude, ce n’est pas un belgicisme attardé. C’est simplement d’admettre que ce pays est compliqué et que c’est parce qu’il est compliqué qu’on l’aime. Ça suppose aussi un effort d’imagination. Ce n’est pas par hasard que ce pays a engendré quelques-uns des plus grands imaginatifs du XXe siècle… Simenon, Hergé, Magritte et j’en oublie… C’est la plus forte concentration d’inventions de mythologies au XXe siècle.