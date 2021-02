La RTBF bat des records d’audience en après-midi ! Découvrez les clés de ce succès !

Depuis 2018, la chaîne n’a cessé de progresser dans la tranche horaire 13h30-17h30. Est-ce le fruit d’une stratégie mise en place il y a quelques années ?

Sophie Benoît : "On peut même élargir la tranche : La Une obtient d’excellents résultats sur l’ensemble de la journée, et particulièrement entre 13h00 et 20h00 si on prend en compte nos deux éditions d’information. L’idée était de renforcer ce qu’on appelle le "fond de grille" afin de pouvoir parfois tenter des nouveaux formats en soirée, et de soutenir ces risques. Nous n’avons pas réalisé de bouleversements radicaux mais des ajustements en fonction de l’adhésion des publics et pris le temps de l’installation (un épisode d’Affaire Conclue puis deux, de la fiction américaine, puis européenne…)