"La Promesse" : une série inédite avec Olivier Marchal

Découvrez La promesse, un thriller de 6 épisodes coproduit par la RTBF avec Olivier Marchal, Sofia Essaïdi ou encore Lorant Deutsch, dès le dimanche 3 janvier sur La Une !

Clarisse reprend une enquête non élucidée, vingt ans après la disparition d’une petite fille le lendemain de Noël 1999 au cœur des Landes. Au cours de la grande tempête qui a ravagé l’Europe, Charlotte Meyer, une petite fille de 11 ans, disparaît sans laisser de traces. Portée par Olivier Marchal et Sofia Essaïdi (demi-finaliste de la Star Academy 3), la série retrace le destin d’un enquêteur qui échoue à retrouver une petite fille disparue, et l’impact de cet échec sur sa vie intime, familiale et professionnelle.