"La Promesse de l'aube" : Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg bouleversants dans cette adaptation poignante

En janvier 1945, il publie sous le patronyme de Romain Gary son roman intitulé Éducation européenne ; il est distingué par le prix des Critiques. Mais c'est avec Les Racines du ciel, récompensé du prix Goncourt en 1956, que sa notoriété d'écrivain grandit auprès du public . À partir de la publication de La Promesse de l'aube, en 1960, il se consacre de plus en plus à son activité d'écrivain, également sous divers pseudonymes.

Pierre Niney devient Romain Gary

C'est l'acteur fétiche du jeune cinéma français et grand habitué à jouer des figures du patrimoine qui épouse le destin imprévisible de Gary. Le pensionnaire de la Comédie-Française a reçu en 2015 le César du meilleur acteur pour sa prestation dans le film Yves Saint Laurent, devenant le plus jeune comédien à avoir remporté ce prix. Un an après, il interprète le second fils de l'explorateur océanographique français Jacques-Yves Cousteau dans L'Odyssée de Jérôme Salle.

Mais pour ce film-ci, l'acteur a envisagé le rôle sous un nouveau jour : "C’est très différent. Pour Yves Saint Laurent, il y avait une mission de ressemblance et j’avais envie d’attraper des choses que j’aimais dans sa personnalité, sa façon de parler et de bouger. Ici on a très vite pris de la liberté, ce n’est pas un biopic, c’est une autobiographie mais qui est encore plus changée et transformée que les autres. C’est une vie romancée. Gary, c’est toute sa vie, chaque fois qu’on ouvre un tiroir, il y a un tiroir caché dans le tiroir, il a toujours procédé comme ça. Chercher la vérité autobiographique n’a aucun sens. On ne voulait pas se rapprocher d’une ressemblance avec Romain Gary, ça ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait c’était l’essence du film, ce lien fou et fusionnel entre une mère et son fils."