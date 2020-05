La première fête des mères de Daniela Prepeliuc : "Notre lien est déjà fusionnel"

Maman pour la première fois, Daniela Prepeliuc va passer sa première fête des mamans ce dimanche 10 mai, elle nous raconte : “Je suis très heureuse de la passer avec mes 2 hommes. Je ne pensais pas autant m’épanouir dans ce nouveau rôle de maman. Ce que je vis depuis la naissance de Victor va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer et rêver. Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureuse. J’ai toujours été très reconnaissante et je le suis encore plus aujourd’hui. Mon fils a donné un sens à mon existence. Je me réjouis des plaisirs simples comme l’endormir en lui racontant une histoire, ma peau contre la sienne, sa main dans la mienne. Notre lien est déjà fusionnel.”