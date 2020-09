La pièce de théâtre "Laissez-moi sortir" avec Annie Cordy est à revoir sur Auvio

“Laissez-moi sortir” est une pièce marquante de Jean-Marie Chevret mise en scène par Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé. Annie Cordy se glisse dans le rôle de Joce de Guérande et Mimi Lebon dans le celui de Carolina, la femme de ménage.

Voici l’histoire : Une star de théâtre en pleine maturité de sa carrière et de sa vie vient de croiser le fer pendant des mois avec les chaînes de TV pour avoir son jubilé en prime-time. Le rideau s’ouvre le jour J. Très énervée, elle s’attarde au téléphone à quelques minutes de partir pour la répétition de son show. Elle déclenche sans le vouloir la fermeture du rideau de fer qu’elle a récemment installé et se retrouve bloquée sur la terrasse. Tour à tour d’une générosité extrême ou d’un égocentrisme évident, elle se livre en alternance dans des plages de lucidité touchante. Personnage attachant, drôle et caustique, Joce de Guérande va vivre sur sa terrasse une analyse express et se poser pour une fois les vraies questions, sans complaisance.

Très attachée à la Belgique, dans une interview à l’occasion de la sortie de cette pièce, Annie Cordy déclarait : "C’est pas un grand pays mais c’est un beau pays. La Flandre, le Brabant, la Wallonie… Écoutez, donnez-vous la main, serez-vous bien l’un contre l’autre et dites-vous que vous êtes belges, un point c’est tout".