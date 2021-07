La nouvelle génération de l'humour belge débarque sur Auvio cet été!

Vous retrouverez Félix aussi sur scène, les 30 et 31 juillet à la Comédie en île de Liège, les 28 et 29 septembre au Théâtre Royal de Mons, le 30 septembre au Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, et le 1er octobre 21 au Centre Culturel Andenne. Plus de dates et d'infos sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Carole Matagne, qui incarne la belle-mère dans la mini-série 100% belge, "1 semaine sur 2", diffusée sur la RTBF, vous propose de la découvrir, différemment, le jeudi 15 juillet.

Vous pouvez également l'applaudir sur scène, les 9 et 10 juillet, à la Comédie en Ile, à Liège, le 21 juillet, à Bastogne, et le 25 juillet à Bertogne dans le cadre du Festival du Rire. Mais aussi le 1er août, lors du "Belgian comedy show" au lac de Genval, ou encore le 4 aout, à Arlon. Plus de dates et d'infos sur son site internet et ses réseaux sociaux.

Funky Fab, que vous retrouvez cet été aux côtés de Cyril dans "Le 8-9" vous invite dans son monde à lui, le lundi 9 août.

Antoine Donneaux a remporté le Prix du Public au "Tremplin du Rire organisé" par le Festival de Rochefort en 2019. Deux ans plus tard, chargé de nouvelles expériences, l'imitateur et humoriste, sera à l'affiche de "Laissez-moi rire", le lundi 30 août.

Vous aurez l'occasion de le voir sur scène, notamment, le 18 juillet, au "Camping Car Comedy Club", à Vaux-sur-Sûre, le 5 août à Arlon sur la "Scène what the fun", le 14 août à Genval, dans le cadre de "Il est temps d'en rire", le 8 août à Saint-Ode au "Camping Car Comedy Club", le 28 août à Huy avec "La Caravane du Rire". Mais aussi à Rochefort, le 7 octobre, dans le cadre du FIRR. Plus de dates et d'infos sur son site internet et ses réseaux sociaux.

L'humoriste et percussionniste Etienne Serck, chroniqueur et humoriste dans la "Récré de Midi" sur Vivacité, débarque sur Auvio le jeudi 2 septembre.

Retrouvez le comédien, humoriste et danseur, l'éclectique Youri Garfinkiel, le lundi 20 septembre dans "Laissez-moi rire".

D'ici-là, il sera en spectacle le 30 et le 31 juillet au "Petit Chapeau Rond Rouge" à Bruxelles, les 1er et 2 octobre, et le 10 novembre au "Fourire" à Bruxelles, le 20 novembre à la "Comédie en île" à Liège.

