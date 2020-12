"La meilleure bûche de Noël": Fanny Jandrain vous présente le grand concours

Cette année encore, il va falloir garder de la place pour le dessert ! Dans le cadre de votre programmation de Noël sur La Une, la meilleure bûche de Noël va nous apporter, ce mardi 22 décembre, ce moment festif et gourmand en mettant à l’honneur les meilleurs artisans du pays.



À l’heure où les métiers de bouche sont fortement impactés par la crise sanitaire et à l’approche des fêtes de fin d’année, La Une a souhaité mettre un coup de projecteur sur des pâtissiers, artisans de l’ombre, dont les créations et la notoriété dépassent rarement les frontières de leurs villes.

Pour cette première édition du concours, nous avons sillonné Bruxelles et la Wallonie du bouche à oreille afin de dénicher 10 pâtissiers et leur permettre de concourir pour découvrir lequel d’entre eux réalisera "La Meilleure Bûche de Noël 2020". Chaque année, tous les pâtissiers de Belgique, les confiseurs, les traiteurs et les restaurateurs se plient en quatre pour proposer des bûches de Noël originales, nouvelles et éblouissantes !



La Une célèbre les meilleurs artisans pâtissiers du pays à travers ce concours unique. Pour gagner, ils devront présenter à un jury d’exception une bûche traditionnelle (suivant la recette ancestrale) et leur bûche signature 2020. Le jury est constitué de Pierre Marcolini (Champion du Monde 2020 de pâtisserie), Jean-Philippe Darcis et Valériane Greban (deuxième du concours du Meilleur Pâtissier 2018). Vous pouvez d’ailleurs retrouver la recette de bûche pralinée d’enfance de cette dernière ici !

Une soirée de compétition inédite pilotée par Fanny Jandrain, au cours de laquelle un jury de prestige va goûter et tester, depuis la Grand-Place de Bruxelles, la crème de la crème… de l’incontournable dessert de Noël.