La fugue, un sujet sensible abordé dans un téléfilm coproduit par la RTBF

Quand un adolescent fugue, tout l’entourage est impacté et c’est ce que le scénario de La Fugue reflète avec beaucoup de justesse et de réalisme.

Il y a 150 fugues par an en France. Pourtant, le sujet est souvent négligé par la police. Un thème parfois tabou abordé par Xavier Durringer et porté par Valérie Karsenti et Sagamore Stévenin dans ce téléfilm qui nous plonge dans l’angoisse vécue par les parents d’une adolescente fugueuse, qui n’ont rien vu venir ou pressenti. On vit leur angoisse, leurs nuits sans sommeil, leur incompréhension et leur révolte quand ils se rendent compte que la police ne peut agir dans le cas d’une "simple" fugue adolescente de 14 ans. Un récit nourri et étayé par les éléments recueillis auprès de spécialistes du monde de l’adolescence, de témoignages de parents, ainsi que de la Brigade de Mineurs.