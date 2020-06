La fête des pères d’Adrien Joveneau, Benjamin Deceuninck et Adrien Devyver

En avril, notre présentateur du “Beau vélo de Ravel” a proposé du contenu créatif depuis son domicile, en confinement. C’est avec sa fille Sarah qu’il a imaginé des petites capsules vidéo pour prendre des nouvelles des "Belges du Bout du Monde", confinés eux aussi. Adrien Joveneau a la chance de travailler au quotidien avec sa cameraman de fille" et il adore ça : “C’est un vrai bonheur, nous sommes vraiment sur la même longueur d’ondes et très complémentaires : je suis parfois très (trop) terre à terre, ma fille m’aide à découvrir nos contrées intérieures et à mettre en lumière de nouveaux liens au monde et à ses habitants.”