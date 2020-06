"La couleur de la justice", le procès fictif du policier responsable de la mort du d'Eric Garner

" La couleur de la justice " est un film de Marjolaine Grappe retraçant le vrai/faux procès de la mort d’Éric Garner, citoyen afro-américain décédé lors d’une interpellation policière. La réalisatrice a suivi les audiences qui se sont déroulées dans une école New-Yorkaise, organisées pour réparer ce déni de justice. Un documentaire nécessaire qui fait tristement écho à l’actualité. Disponible jusqu’au 07/07 sur Auvio.

" I can’t breath ", cette phrase prononcée par George Floyd juste avant de mourir le 25 mai 2020 à Minneapolis, Etats-Unis à la suite d’une interpellation policière est devenue l’un des symboles de la lutte contre le racisme et les violences policières. Depuis sa mort, rassemblements et manifestations ont éclaté partout dans le monde pour dénoncer les discriminations et les violences subies par les Afro-Américains et afro-descendants. Malheureusement, d’autres avant lui avaient formulé ses mêmes mots avant de connaître le même sort.

Le 17 juillet 2014, New York, le scénario est presque identique. Eric Garner, 43 ans, meurt asphyxié par deux policiers après avoir refusé l’ordre de mettre ses mains dans le dos. Il mourra des suites de ses blessures. Les images de l’interpellation, filmées par un ami vont alors faire le tour du monde. On y entend l’homme, père de six enfants, répéter en boucle " Je ne peux pas respirer " avant de mourir.