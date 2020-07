La chorale Dreaming Voices d'Émeline Burnotte, gagnante du concours Fête du bruit, lance la soirée du 21 juillet sur le Mont des Arts

Émeline Burnotte, qui a remporté le concours Fête du bruit de la RTBF, avec son chœur virtuel de Moustier-sur-Sambre a ouvert en chanson la soirée spéciale pour la Fête nationale belge, 21 juillet, tous ensemble ! depuis le Mont des Arts avec sa chorale Dreaming Voices.

Pendant le confinement, la RTBF avait lancé son concours Fête du bruit, pour lequel vous avez été très nombreux à participer et à voter (plus de 15.000 votes) ! À la clé, une prestation lors de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la Grand-Place pour les gagnants, les membres du Chœur virtuel de Moustier-sur-Sambre.

Dirigé par la jeune cheffe de chœur Émeline Burnotte, cette chorale vous a séduits durant le confinement en reprenant le titre Million Eyes de Loïc Nottet avec... 270 choristes.

Pour le 21 juillet, le chœur gembloutois Dreaming Voices d'Émeline Burnotte a lancé votre soirée de la Fête nationale avec un medley reprenant cette même chanson ainsi qu'Ensemble, l'un des tubes de l'icône musicale belge Pierre Rapsat, depuis l'un des endroits les plus emblématiques de la capitale belge, le Mont des Arts.

Cette Fête nationale belge de 2020 aura été largement placée sous le signe de la musique, un secteur qui a souffert financièrement du confinement. Après le défilé militaire, Ozark Henry, Daan, Salvatore Adamo, Alice on the Roof, Henri PFR, Selah Sue, Black Wave se sont tous produits devant les héros du confinement et de la lutte contre le coronavirus dans des lieux historiques de la Belgique.