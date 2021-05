"La Chèvre" : pourquoi le tournage de la comédie culte a été un véritable enfer

Plus

Sorti en 1981, La Chèvre est devenu une comédie culte pour de nombreux Belges. A l'occasion de sa diffusion ce samedi 8 mai à 20h50 sur La Une, on revient sur le tournage très compliqué du film de Francis Veber. Le duo d'acteurs mythiques, Gérard Depardieu et Pierre Richard, ne garde peut-être pas que des bons souvenirs du tournage au Mexique. Et pour cause, les scènes ont été tournées sous une chaleur de plomb, avoisinant les 40°c à l'ombre ! En plus de ces conditions particulièrement difficiles, toute l'équipe a dû faire face à la faune mexicaine. Des serpents, toutes sortes d'insectes ... Gérard Depardieu a même été piqué par un scorpion qu'il essayait d'écraser avec son pied nu. Il ne manquait plus que ça pour l'acteur, déjà très frustré de ne pas avoir eu le rôle de Perrin tenu par son acolyte.

Un tournage sauvé par une belle amitié

Pierre Richard n'était pas en reste. Lors de la scène de la guêpe, et bien que le dard ait été retiré, le comédien s'est plusieurs fois fait mordre par l'insecte. Un véritable calvaire ! Heureusement, le duo de choc a également vécu des moments de bonheur, grâce à une vraie complicité : On était comme deux gamins avec un père gentil mais autoritaire. On buvait en cachette dans la chambre, on sortait la nuit dès qu'il était endormi. Un tournage compliqué peut-être mais qui a donné résultat à une des plus grandes réussites du cinéma français. Des millions d'entrées, un statut de comédie culte des décennie plus tard et un amour du public inchangé. La Chèvre est à voir et revoir le samedi 8 mai à 20h50 sur La Une et Auvio !

L'histoire de "La Chèvre"

La fille du grand PDG Bens, très malchanceuse, se fait enlever alors qu'elle est en vacances au Mexique. Pour la retrouver, son père, conseillé par son psychologue d'entreprise, utilise un de ses employés aussi malchanceux qu'elle, François Perrin, dans l'espoir qu'il lui arrive les mêmes malheurs qu'à sa fille et qu'il la retrouve. Le détective privé Campana, chargé de l'enquête malgré son scepticisme, devra donc faire équipe avec Perrin, ce qui ne sera pas de tout repos car non seulement il devra en rattraper les innombrables bourdes mais en plus il devra bien souvent partager sa poisse et même, de temps à autre, en subir seul les conséquences, au point que son cartésianisme initial n'en sortira pas intact ...