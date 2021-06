"L’interview de Lady Diana : La revanche d’une princesse" : 5 dates qui ont marqué sa vie

L'interview de Diana : La revanche d'une princesse (Teaser) - Retour sur l'interview explosive que... Il y a vingt-cinq ans, une nation stupéfaite regardait Diana, princesse de Galles, vider son cœur à la télévision nationale. Elle révéla un mariage royal en crise, des infidélités de part et d'autre et une détresse personnelle qui l'avait rendue gravement malade. C'était la télévision-déversoir, affectant la perception du public vis-à-vis de la monarchie et suscitant une crise constitutionnelle. Mais qu'est-ce qui avait conduit à cet événement sans précédent? Dans cette série en deux parties, nous entendrons ceux qui ont assisté à un mariage virant à la tragédie et, à travers des documents inédits et des images ainsi que des témoignages oculaires de l'intérieur, découvrir comment et pourquoi cette interview extraordinaire a vu le jour.