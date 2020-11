"L'héritage d'une Reine, les passions d'Elisabeth de Belgique"

Elisabeth de Belgique, troisième reine des Belges, est née duchesse de Bavière le 25 juillet 1876. Elle est décédée au château de Laeken le 23 novembre 1965.Plus de 50 ans après sa mort, la reine laisse à la Belgique un énorme héritage culturelle, médicale et archéologique.

Dans son documentaire, Nicolas Delvaulx nous montre comment cette femme d’apparence si fragile et menue, en réalité audacieuse et enthousiaste a réussi en deux décennies, à créer des institutions qui ont marqué l’histoire de notre pays, lui donnant une place prépondérante sur la scène internationale. On verra que c’est bien elle qui était à l’origine de tous ces projets en s’associant, à chaque fois, avec les personnalités de premier plan de l’époque pour ne pas apparaître publiquement.

Cette femme, qui n’avait pourtant aucun pouvoir en tant que reine de Belgique, qui avait été surnommée " l’Allemande " durant la Première Guerre mondiale, a bel et bien été la plus prolifique de nos reines en créant des institutions réputées dans le monde entier.

A l’aide de photos, de notes et de lettres inédites de la reine et sur base d’interviews d’historiens, on verra combien Elisabeth était résolue, tenace et efficace. Investissant le plus souvent de sa cassette personnelle, faisant jouer toutes ses influences même les plus secrètes, allant à contre-courant du pouvoir politique et économique en place, elle ne lâchait jamais rien de ce qu’elle avait décidé d’entreprendre. On apprendra l’histoire de ses créations mais également le fonctionnement actuel de ces institutions marquées par son empreinte.

On découvre ainsi la vraie personnalité de cette reine hors du commun, avec ses envies pharaoniques, sociales, généreuses, mais aussi avec ses caprices, ses initiatives dangereuses et naïves risquant même de menacer la couronne.

