L'été taré de GuiHome revient sur Auvio et sur la Une pour une deuxième saison!

Cette année encore, GuiHome a décidé de faire voyager toutes celles et ceux qui n’en auront pas la possibilité.

Parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre ou parce que les contraintes de la pandémie les en empêchent, l’été taré saison 2 sera à nouveau là pour eux !

Et pour celles et ceux qui comptent bien faire leur valise pour changer d’air, l’humoriste souhaite leur prouver qu’il est possible de voyager pas loin et de se dépayser sans partir à l’autre bout du monde !

Au programme de son été, un peu de shopping, de la culture, avec la visite de Mini-Europe et de l'Atomium, du sport au parc Adventure Valley de Durbuy, un séjour nature en Ardennes, du camping, la tournée des auberges de jeunesse, et même des montages russes à Walibi!

Liège, Bruxelles, en passant par le Hainaut, Namur et la province du Luxembourg, GuiHome est un véritable Belgian Trotteur!

Cet été, un retour à la vie normale se dessine enfin et les alentours près de chez vous n’attendent que vous !

Suivez "l'Eté Taré" toutes les semaines, dès le vendredi 2 juillet, en primeur sur Auvio, et chaque samedi sur la Une en Tv, tout de suite après le JT de 19h30.