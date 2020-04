"L'enquête de ma vie" : les disparues de la gare de Perpignan"

La série documentaire " L’enquête de ma vie " revient sur des affaires criminelles en rendant compte du travail et de l’état psychologique de l’enquêteur. Chaque épisode de la série est une plongée sans fard dans une réalité humaine difficile qui laisse des traces, au point de bouleverser la vie d’un enquêteur. Cet épisode revient sur une enquête hors norme à Perpignan: un travail de fourmi, de fausses pistes, d'actes de procédure, etc. qui aura durer en tout et pour tout 20 ans !

A partir de 1995, une série de viols suivis de meurtres secoue la région de Perpignan. Gilles Soulie, en charge de l'enquête, va s'efforcer de trouver le ou les coupables de ces crimes atroces, dans une affaire pleine de rebondissements et de déceptions, pour finalement réussir à trouver le coupable, après presque 20 ans d'une enquête acharnée.

"L'enquête de ma vie" vous propose d'entrer dans la peau d'un enquêteur, au plus près de ses émotions, comme si vous vous mettiez à sa place. Une série TV qui met en scène de véritables affaires criminelles, rend compte du travail et de l'état psychologique des policiers sur chaque enquête. L'originalité de cette série est de raconter le fait divers autrement, à hauteur d'homme. Une plongée sans fard dans une réalité sordide qui laisse des traces indélébiles. Au point de perturber, obnubiler, bouleverser la vie d'un enquêteur. Chaque policier rend compte des détails de l’enquête qui l’a le plus marqué et nous livre les arcanes de l’enquête de sa vie…

Une enquête à découvrir sur La Une le mercredi 08 avril à 22h15.