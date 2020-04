L’Amaranthus cruentus ‘Velvet Curtains’, une queue de renard pourpre pour les massifs

Une plante annuelle du plus bel effet dans les massifs, les pots ou dans les bouquets.

D’un point de vue visuel, il existe deux types d’amarante. Certaines ont un port retombant d’autres, comme l’Amaranthus cruentus, possèdent un épi floral dressé. Le Velvet Curtains est vraiment spectaculaire pour sa couleur pourpre de la tête aux pieds. Ses feuilles sont grandes, fortement veinées, d’un pourpre argenté surtout en plein soleil. Elles s’épanouissent sur le pourtour d’une tige épaisse, pourpre elle aussi mais plus rouge et plus lumineuse. Et enfin l’épi floral bien dressé rouge sombre apparaît au milieu de l’été et dure jusqu’en automne.

Associez-le des roses de texture veloutée, rouge bien sûr, le feuillage presque noir d’un Lagestroemia et quelques dahlias pour renforcer l’aspect exotique.

Les Amaranthus sont des plantes annuelles qui craignent le froid et à semer au chaud à l’intérieur au mois de mars. Les plantules seront repiquées au jardin après les derniers gels (mi-mai).