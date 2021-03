"Kroll sur son 31", ou comment rire de ses malheurs !

Le 31 décembre dernier, Pierre Kroll a enregistré dans l’immense salle vide du Forum de Liège un spectacle revisitant l’année 2020. À découvrir sur La Une ce dimanche 14 mars !

Pour marquer la fin de l’année 2020, Pierre Kroll est monté sur les planches du Forum de Liège ce 31 décembre dernier devant une salle… vide. Son spectacle unique était retransmis en streaming le soir du réveillon via le site du Forum. Mais que faire face à une salle vide ? Dans Kroll sur son 31, le caricaturiste passe en revue cette année hors du commun en images, dessins et traits cinglants. Mais pas que ! Il a réservé quelques surprises de tailles avec une collection de passages vidéos inédits de Maggie De Block, Sophie Wilmès, Elio Di Rupo, Yves Van Laethem et la princesse de Belgique, Delphine Boël… Les magiciens Clément et Philippe et aussi Bruno Coppens le rejoignent également sur scène.

Un spectacle produit par Bruno Coppens (Exquis mots), Pierre Kroll et Simon Bourazza du Forum de Liège, enregistré par Franck Villano (Maxximo prod) et diffusé en streaming le 31 décembre dernier.

Redécouvrez son passage dans Le Mug sur La Première pour présenter son spéctacle :